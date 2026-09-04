Ramos Mexía: el Municipio firmó convenios para avanzar con dos obras clave

El intendente Nelson Quinteros se reunió con el gobernador Alberto Weretilneck y acordó la ejecución de obras vinculadas al escurrimiento pluvial y al desarrollo de un nuevo complejo deportivo.

El intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros, mantuvo un encuentro con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, donde se concretó la firma de convenios para avanzar con dos obras consideradas prioritarias para la comunidad.

Una de ellas corresponde a la ejecución de una obra de escurrimiento pluvial en el ingreso a la localidad, en el sector oeste, que permitirá mejorar la salida del agua y reducir las dificultades que se generan durante los períodos de lluvia.

La intervención busca dar una respuesta concreta a una problemática que afecta a distintos sectores de Ramos Mexía y mejorar las condiciones de circulación y seguridad ante precipitaciones.

Un nuevo espacio para el deporte y el encuentro

El segundo convenio permitirá avanzar con la construcción de un Complejo Deportivo a Cielo Abierto, destinado a ampliar las alternativas para la práctica deportiva y la recreación de vecinos y familias.

El proyecto contempla:

Cancha de fútbol 5 con césped sintético .

. Cancha de tejo .

. Cancha de vóley .

. Cancha de básquet .

. Iluminación .

. Parquización y acondicionamiento del espacio.

La obra permitirá generar un nuevo punto de encuentro para la comunidad, especialmente para niños, jóvenes y familias, promoviendo la actividad física y la vida saludable.

Desde el Municipio destacaron que ambas iniciativas responden a necesidades concretas de la localidad y forman parte de las gestiones destinadas a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

“Quiero agradecer al gobernador Alberto Weretilneck por acompañar a Ramos Mexía y permitir que podamos seguir avanzando con obras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó el intendente Nelson Quinteros.

Con la firma de estos convenios, el Municipio continúa gestionando nuevas obras para fortalecer los servicios, generar espacios comunitarios y acompañar el crecimiento de Ramos Mexía.