Jacobacci presentó a las candidatas a Embajadora del 110° Aniversario

Seis jóvenes serán protagonistas de las actividades previas a la gran elección, que se realizará el próximo 12 de septiembre.

Jacobacci ya comenzó a vivir la cuenta regresiva rumbo a su 110° Aniversario, y en este marco fueron presentadas oficialmente las seis candidatas que participarán de la elección de las nuevas representantes de la celebración.

De este grupo surgirán quienes serán elegidas como Embajadora, 1° Vice Embajadora y 2° Vice Embajadora del 110° Aniversario de Ingeniero Jacobacci.

Las candidatas son:

Candidata N.º 1: Ailyn Sandoval , auspiciada por Venus Makeup y Lissa Indumentaria.

, auspiciada por Venus Makeup y Lissa Indumentaria. Candidata N.º 2: Brisa Aguilera , auspiciada por Todo Plásticos ByB, Repuestos San Cayetano, SD (Siempre Diva), El Sureño y Amira Lux.

, auspiciada por Todo Plásticos ByB, Repuestos San Cayetano, SD (Siempre Diva), El Sureño y Amira Lux. Candidata N.º 3: Kelaia Orrego Solís , auspiciada por Gi Nails, Magnolia Makeup y Nails, Amor Mío Modas, Adhara Indumentaria y Nehuen Accesorios.

, auspiciada por Gi Nails, Magnolia Makeup y Nails, Amor Mío Modas, Adhara Indumentaria y Nehuen Accesorios. Candidata N.º 4: Danna Quezada , auspiciada por Teatro Varieté Rush, Casa de Pastas Abuela Elena, Peluquería y Barbería Sandra Jaramillo, Mini-Mercadito Marito, La Posta Resto-Cervecería, YaNails Manicura Profesional, Aura Capilar Estética Capilar y Patricia López Gabinete de Belleza.

, auspiciada por Teatro Varieté Rush, Casa de Pastas Abuela Elena, Peluquería y Barbería Sandra Jaramillo, Mini-Mercadito Marito, La Posta Resto-Cervecería, YaNails Manicura Profesional, Aura Capilar Estética Capilar y Patricia López Gabinete de Belleza. Candidata N.º 5: Valentina Miñana , auspiciada por Shigé Underwear, Diosas Curvy, GL Estética, Flor Makeup Artist, Braids By Mili: Trenzas Africanas, Magnolia Makeup y Parador El Amigo Patagónico.

, auspiciada por Shigé Underwear, Diosas Curvy, GL Estética, Flor Makeup Artist, Braids By Mili: Trenzas Africanas, Magnolia Makeup y Parador El Amigo Patagónico. Candidata N.º 6: Wanda Ayalef, auspiciada por Polirrubro Chequel, Venus Makeup, Nueva Opción y Multirubro La Ruta.

Una elección que ya comienza a vivirse

Durante los próximos días, las candidatas participarán de un cronograma de actividades y propuestas que les permitirá compartir diferentes momentos con la comunidad y prepararse para la gran elección.

La definición de las nuevas representantes tendrá lugar el 12 de septiembre, en el marco de las celebraciones por el 110° aniversario de la localidad.

Desde la organización agradecieron especialmente a todos los sponsors, comercios, emprendimientos y marcas locales que acompañan a cada una de las candidatas y hacen posible esta propuesta.

Con la presentación oficial, comienza la cuenta regresiva para conocer quiénes serán las nuevas representantes del 110° Aniversario de Ingeniero Jacobacci.