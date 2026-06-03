Jacobacci: Reunión en el marco del Plan de Emergencia Aeroportuario

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, participó de una reunión convocada por el jefe del Aeródromo Local “Cabo Ramón H. Bordón”, Maximiliano Díaz, en el marco del Plan de Emergencia Aeroportuario.

La actividad, impulsada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), tuvo como objetivo fortalecer la coordinación entre los distintos organismos e instituciones que intervienen ante eventuales situaciones de emergencia aeroportuaria, definiendo roles, responsabilidades y mecanismos de actuación para garantizar una respuesta rápida, organizada y eficiente.

Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la planificación, articulación y protocolos de actuación, promoviendo el trabajo conjunto entre las instituciones locales y los organismos competentes.

También participaron de la reunión la secretaria de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín; el jefe de la Unidad 14, comisario Claudio Chazarreta; y el director del Hospital “Dr. Rogelio Cortizo”, Maximiliano Mondillo.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos espacios de coordinación interinstitucional, que permiten fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y contribuir a la seguridad de la comunidad.