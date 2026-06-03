El Municipio continúa invirtiendo en indumentaria para el personal municipal

Con una inversión que supera los 4 millones de pesos, la intendenta Marta Ignacio realizó una nueva entrega de indumentaria de trabajo destinada al personal municipal de distintas áreas, reafirmando el compromiso de la gestión con las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

La renovación de la indumentaria beneficia directamente a más de 20 agentes municipales que desempeñan tareas fundamentales para el funcionamiento y mantenimiento de la localidad.

Entre las áreas alcanzadas por esta entrega se encuentran:

Espacios Verdes

Choferes

Recolección de Residuos

Obras y Servicios Públicos

Otras dependencias municipales

Desde el Municipio destacaron que brindar las herramientas adecuadas y garantizar condiciones seguras de trabajo es una prioridad para continuar fortaleciendo los servicios que se prestan a la comunidad.

“Cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras es fundamental para seguir transformando nuestro pueblo. Agradecemos el compromiso y el esfuerzo que realizan diariamente al servicio de todos los vecinos y vecinas”, señalaron desde el Ejecutivo Municipal.