Maquinchao: se fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes

Maquinchao fue sede de la jornada taller “Conociendo y Articulando el Sistema de Protección Integral y Circuitos de Denuncia”, una propuesta destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.

Durante la actividad se abordaron herramientas vinculadas al circuito de denuncia y a las intervenciones del programa de Fortalecimiento Familiar, en el marco del Sistema de Promoción y Protección de Derechos. Además, se analizaron casos y situaciones concretas con el objetivo de fortalecer los mecanismos de actuación y la coordinación entre instituciones.

Del encuentro participaron directores y referentes municipales de las áreas de Desarrollo Social, Género, Cultura y Deporte, quienes compartieron un espacio de intercambio y formación orientado a clarificar los circuitos de intervención ante situaciones que involucren a infancias y adolescencias.

La Delegada, Beatriz De Los Santos, destacó la importancia de este tipo de espacios de capacitación y articulación, señalando que la protección de derechos requiere de un trabajo conjunto entre organismos, con roles claros y respuestas oportunas ante cada situación.

La jornada permitió reforzar la construcción de una red institucional local que favorezca la prevención, la detección temprana y el abordaje integral de situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa promoviendo instancias de formación y articulación entre organismos, con el objetivo de fortalecer el sistema de protección integral y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las infancias y adolescencias en toda la provincia.