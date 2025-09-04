El Intendente Mellado participó de una inspección al Proyecto Calcatreu

En el marco del compromiso asumido por el gobierno local con la comunidad jacobaccina, el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, participó de una visita de inspección al Proyecto Calcatreu.

La recorrida fue encabezada por Adalberto Balda, de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, y Gonzalo Adaime, Director de Desarrollo Región Sur de la Secretaría de Minería provincial. También estuvieron presentes Ricardo Williams, de Relaciones Institucionales, y José Álvarez, Jefe de Recursos Humanos de la empresa Patagonia Gold.

Durante la visita se constataron los avances en las obras de infraestructura del yacimiento, así como las condiciones laborales de las y los trabajadores que se desempeñan en el lugar.

Previo al recorrido, se llevó a cabo una reunión en la delegación local de Minería, con la participación de la secretaria de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo, y la delegada de Trabajo, Yaura Abi Saad. En este encuentro se abordaron temas vinculados a la contratación de mano de obra local, el compre local y otros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto, en el que intervienen organismos provinciales y municipales.