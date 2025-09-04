Jacobacci Regionales

El Intendente Mellado participó de una inspección al Proyecto Calcatreu

Ricardo Manrique 10 horas ago

En el marco del compromiso asumido por el gobierno local con la comunidad jacobaccina, el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, participó de una visita de inspección al Proyecto Calcatreu.

La recorrida fue encabezada por Adalberto Balda, de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, y Gonzalo Adaime, Director de Desarrollo Región Sur de la Secretaría de Minería provincial. También estuvieron presentes Ricardo Williams, de Relaciones Institucionales, y José Álvarez, Jefe de Recursos Humanos de la empresa Patagonia Gold.

Durante la visita se constataron los avances en las obras de infraestructura del yacimiento, así como las condiciones laborales de las y los trabajadores que se desempeñan en el lugar.

Previo al recorrido, se llevó a cabo una reunión en la delegación local de Minería, con la participación de la secretaria de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo, y la delegada de Trabajo, Yaura Abi Saad. En este encuentro se abordaron temas vinculados a la contratación de mano de obra local, el compre local y otros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto, en el que intervienen organismos provinciales y municipales.

Next Post

Jacobacci Noticia del día Regionales

Relevamiento hídrico en el Arroyo Maquinchao y la Laguna Ñe Luan

jue Sep 4 , 2025
Este miércoles, el Secretario de Cultura y Turismo, junto al personal del Departamento Provincial de Aguas (DPA), llevó adelante un relevamiento hídrico en el Arroyo Maquinchao y en el acceso a la Laguna Ñe Luan. El objetivo de esta intervención es avanzar en la prevención y protección del ecosistema acuático, […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias