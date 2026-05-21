Provincia articula acciones interinstitucionales para convivencia escolar

Referentes de los Ministerios de Educación y Derechos Humanos, Salud, y Desarrollo Económico y Productivo acordaron un Acta de Articulación Interinstitucional para fortalecer el abordaje integral de situaciones que involucran a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de las escuelas rionegrinas.

La iniciativa prevé la conformación de Mesas Locales de Articulación Territorial, con el objetivo de promover intervenciones integrales y corresponsables, además de generar espacios sistemáticos de intercambio y análisis de situaciones entre los distintos organismos.

La Directora General de Educación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Marcela Strahl, destacó la convocatoria y señaló que las mesas están pensadas para fortalecer la formación integral de las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades.

“Poder acompañar en situaciones complejas, y tener una tarea de trabajo en conjunto en cuanto a la articulación, los criterios a llevar adelante y poder desarrollar en cada una de las zonas de la provincia, esta tarea conjunta por parte de todos los organismos para poder abordar diversas situaciones en el ámbito educativo” resaltó.

En este sentido indicó que se busca “acompañar el contexto socio cultural que tenemos actualmente, poder establecer acuerdos de trabajo en cuanto a los roles, las funciones de cada uno, coordinar algunos criterios de trabajo en cuanto al desempeño y a las funciones de cada uno de los organismos, y propiciar estos espacios de articulación y sobre todo de comunicación”

De esta manera el Gobierno de Río Negro sostiene una política clara en el marco del abordaje de situaciones complejas en las escuelas de la provincia.

“Dentro de lo que es la política educativa, dentro de las líneas de nuestro ministerio y también del resto, ya se han venido realizando reuniones de articulación y lo que queremos ahora es llevar toda esta tarea previa del abordaje, del trabajo anterior a un marco normativo, a un acuerdo entre organismos que permita propiciar estos espacios de manera articulada, consensuada y que fortalezca la tarea en territorio” comentó.

En principio este acuerdo determina objetivos claros sobre esta tarea, establece los roles y funciones de cada uno de los organismos, y criterios y acuerdos respecto a la conformación de equipos.

“En algunas localidades ya se ha empezado a trabajar con estas mesas por eso la importancia de poder profundizar en esta acción de manera conjunta para que tenga la participación de todos los organismos”

A través de las mesas, los diferentes ministerios a partir de determinadas temáticas, van a abordar situaciones complejas y de vulnerabilidad que puedan ocurrir, con la participación de los referentes de cada uno de los organismos.

“Se trata de buscar de manera conjunta el desarrollo y la posibilidad del abordaje para tratar de fortalecer o de mejorar la situación y lo que nosotros entendemos como el fortalecimiento de las trayectorias educativas” manifestó Strahl

Participaron de la reunión la Subsecretaria de Programas de Salud y Monitoreo de Resultados Sanitarios del Ministerio de Salud, Gabriela Sánchez; la Subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad, Llamila Di Gregorio; y el Secretario de Asuntos Legales y Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo, Guillermo Beacon.