Weretilneck: “Los bomberos voluntarios son orgullo rionegrino”

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó la entrega, el compromiso y el servicio de las y los bomberos voluntarios de Río Negro en su día, y ratificó la decisión del Gobierno Provincial de seguir acompañando a cada cuartel, escuchando sus necesidades y reconociendo una tarea indispensable para las comunidades rionegrinas.

“Hay decisiones que definen a una comunidad. Y ser bombero voluntario es una de las más grandes: elegir estar cuando hay peligro, cuando una familia necesita ayuda o cuando una emergencia golpea a una comunidad y hay que salir a responder”, expresó el Gobernador en sus redes sociales.

Weretilneck valoró especialmente el despliegue territorial y el esfuerzo diario que realizan los cuarteles en toda la provincia. “En Río Negro conocemos de cerca su entrega. En los incendios, en las rutas, en la montaña, en la estepa y en cada emergencia, nuestros bomberos voluntarios ponen el cuerpo para defender lo más importante: la vida, los hogares y la tranquilidad de nuestra gente. Por eso nuestro reconocimiento no puede ser solo una palabra”, sostuvo.

En ese marco, el Gobernador remarcó que el acompañamiento a los bomberos voluntarios debe sostenerse como una política pública permanente. “Tiene que ser una convicción de Estado: acompañar, fortalecer y valorar a quienes todos los días sostienen esta tarea indispensable”, afirmó.

Finalmente, Weretilneck reconoció los desafíos pendientes, pero ratificó el rumbo de trabajo iniciado por el Ejecutivo provincial: “Sabemos que todavía falta. Pero el rumbo es claro: estar cerca de cada cuartel, escuchar sus necesidades y seguir acompañándolos con hechos”.