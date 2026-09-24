Jacobacci: realizaron charlas de concientización sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías

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El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, encabezó la apertura de una jornada de concientización sobre ciberbullying, ciberdelitos, cuidado de los datos personales e Inteligencia Artificial, destinada a estudiantes, docentes y vecinos de la comunidad.

La actividad fue impulsada por el Consejo Local de Géneros y Diversidad, del que forma parte el Área Municipal de Género y Diversidad, a cargo de Joel Aguilera.

Durante la mañana, las charlas estuvieron dirigidas a estudiantes de los establecimientos educativos de Jacobacci, mientras que por la tarde la propuesta estuvo destinada a docentes y vecinos de la localidad.

La jornada estuvo a cargo de los doctores Martín Govetto, Cristian Santesteban y Tomás Soto, profesionales de OCEDIC, quienes brindaron información, compartieron experiencias y acercaron herramientas para identificar riesgos y promover un uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías.

El Consejo Local de Géneros y Diversidad está integrado por representantes del Área Municipal de Género y Diversidad, SAT, Concejo Deliberante, Pueblos Originarios, SENAF, ATE y Comisaría de la Familia, instituciones que acompañaron el desarrollo de la jornada.

La propuesta permitió generar un espacio de información y reflexión sobre los desafíos que plantea el uso cotidiano de las tecnologías, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, entendiendo que prevenir también implica informar, escuchar y acompañar a la comunidad.

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