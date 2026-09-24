Jacobacci: realizaron charlas de concientización sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, encabezó la apertura de una jornada de concientización sobre ciberbullying, ciberdelitos, cuidado de los datos personales e Inteligencia Artificial, destinada a estudiantes, docentes y vecinos de la comunidad.

La actividad fue impulsada por el Consejo Local de Géneros y Diversidad, del que forma parte el Área Municipal de Género y Diversidad, a cargo de Joel Aguilera.

Durante la mañana, las charlas estuvieron dirigidas a estudiantes de los establecimientos educativos de Jacobacci, mientras que por la tarde la propuesta estuvo destinada a docentes y vecinos de la localidad.

La jornada estuvo a cargo de los doctores Martín Govetto, Cristian Santesteban y Tomás Soto, profesionales de OCEDIC, quienes brindaron información, compartieron experiencias y acercaron herramientas para identificar riesgos y promover un uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías.

El Consejo Local de Géneros y Diversidad está integrado por representantes del Área Municipal de Género y Diversidad, SAT, Concejo Deliberante, Pueblos Originarios, SENAF, ATE y Comisaría de la Familia, instituciones que acompañaron el desarrollo de la jornada.

La propuesta permitió generar un espacio de información y reflexión sobre los desafíos que plantea el uso cotidiano de las tecnologías, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, entendiendo que prevenir también implica informar, escuchar y acompañar a la comunidad.