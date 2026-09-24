“Tierras se acerca a Vos” brindó atención y asesoramiento en Pilcaniyeu

Durante la jornada de ayer, la Municipalidad de Pilcaniyeu recibió al personal de la Dirección de Tierras de la Provincia de Río Negro, en el marco del programa “Tierras se acerca a Vos”, que permitió brindar atención y asesoramiento a vecinos y pobladores de la localidad.

La propuesta tuvo como objetivo acercar los servicios y la orientación de la Dirección de Tierras a la comunidad, facilitando el acceso a información y asesoramiento sobre trámites vinculados a la regularización y situación de los terrenos.

La intendenta Daniela Cornejo agradeció al Gobierno de Río Negro y al Ministerio de Hacienda por impulsar esta iniciativa y acercarla a Pilcaniyeu, generando un espacio de atención directa para los vecinos.

Asimismo, destacó especialmente la predisposición del personal de la Dirección de Tierras, valorando el trabajo y la atención brindada durante toda la jornada.

Desde el Municipio resaltaron la importancia de continuar generando instancias de articulación con organismos provinciales que permitan acercar respuestas y servicios a los vecinos de Pilcaniyeu.