Los Menucos: 84 aspirantes participaron de una jornada sobre masculinidades y violencia

La propuesta desarrollada en Los Menucos incluyó espacios de reflexión e intercambio, orientados a generar una mirada preventiva y aportar recursos para el abordaje de situaciones de violencia desde el ámbito institucional.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Subsecretaría de Articulación de Políticas y el Programa Provincial Masculinidad y Violencia, llevó adelante una jornada de sensibilización y trabajo preventivo destinada a 84 aspirantes de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Río Negro, en Los Menucos.

El encuentro tuvo como eje brindar herramientas conceptuales y prácticas a los futuros agentes para reflexionar sobre la construcción de las masculinidades y su relación con las distintas formas de violencia de género.

Durante la jornada se presentó el trabajo que desarrolla el Programa Provincial Masculinidad y Violencia, con el objetivo de que los aspirantes conozcan sus herramientas de intervención y prevención, de cara a las futuras tareas que desempeñarán como integrantes de la Policía de Río Negro.