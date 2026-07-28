Joel Aguilera se incorpora al equipo municipal al frente del Área de Género y Diversidad

El Municipio de Ingeniero Jacobacci continúa fortaleciendo su equipo de trabajo con la incorporación de Joel Aguilera, quien estará al frente del Área de Género y Diversidad con el objetivo de impulsar acciones de acompañamiento, prevención, promoción de derechos e inclusión para la comunidad.

El intendente José Mellado destacó la importancia de seguir fortaleciendo el trabajo del Área de Género y Diversidad, subrayando la necesidad de consolidar políticas públicas que respondan a las necesidades de los vecinos.

“Era un área que hacía falta fortalecer y tenemos muchas expectativas puestas en este trabajo. Estamos convencidos de que será un espacio de escucha, acompañamiento y articulación con las distintas instituciones y con la comunidad”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, Joel Aguilera manifestó su agradecimiento por la oportunidad de sumarse al equipo municipal y aseguró que asume este nuevo desafío con entusiasmo y compromiso.

“Estoy muy contento por este espacio y muy agradecido al intendente José Mellado y a todo el equipo de la Municipalidad por la confianza que depositaron en mí. Llego con muchas ganas de trabajar y con muchas ideas para desarrollar”, señaló.

Asimismo, remarcó que el Área de Género y Diversidad será un espacio abierto a toda la comunidad.

“Queremos que cualquier vecino o vecina se sienta con la confianza de acercarse. Este no es un espacio exclusivo para un determinado colectivo, sino un lugar de acompañamiento, escucha y participación para toda la comunidad. Todos son bienvenidos.”, afirmó.

Con esta incorporación, el Municipio de Ingeniero Jacobacci reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus áreas de trabajo y promoviendo políticas públicas que favorezcan la inclusión, el respeto, la participación y el acompañamiento de toda la comunidad.