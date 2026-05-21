Jacobacci proyecta el operativo “Energía para tu Hogar” para la temporada invernal

El municipio coordina acciones para garantizar la entrega de garrafas a familias vulnerables durante el invierno.

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Andrade, recibió a la jefa del Departamento de la Secretaría de Energía para la Zona Andina, Natalia Páez, con el objetivo de avanzar en la planificación del programa provincial “Energía para tu Hogar”.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la entrega de garrafas de gas destinadas a familias vulnerables durante la temporada invernal, en el marco de este programa provincial que anteriormente funcionaba bajo el nombre de Plan Calor.

Según explicó Natalia Páez, la nueva modalidad contempla operativos programados dos veces al mes, con cronogramas específicos de días y horarios que serán informados oportunamente a través de los canales oficiales y redes sociales del municipio.

Desde la Municipalidad destacaron que se trabajará de manera conjunta en la logística, distribución, difusión y coordinación local del operativo, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias al beneficio durante los meses de bajas temperaturas.

Asimismo, remarcaron la importancia de fortalecer este tipo de políticas públicas para acompañar a los sectores más vulnerables de la comunidad durante el invierno.