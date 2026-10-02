Jacobacci: proponen que una calle lleve el nombre de Don Elías Chucair

La iniciativa fue presentada por los concejales Celina Díaz y Nicolás Magdalena, en el marco del centenario del natalicio del reconocido escritor y referente de la identidad jacobaccina.

En el marco del centenario del natalicio de Don Elías Chucair, se presentó un proyecto de ordenanza para homenajear su trayectoria y mantener viva su memoria en la comunidad de Ingeniero Jacobacci.

La iniciativa, impulsada junto a los concejales Celina Díaz y Nicolás Magdalena, propone imponer el nombre de Don Elías Chucair a la calle paralela a la Ruta Nacional 23, que se extiende desde el bulevar Rogelio Cortizo hacia el oeste.

El reconocimiento busca poner en valor el legado de quien, a través de sus historias y sus palabras, supo retratar y transmitir parte de la esencia de Jacobacci, contribuyendo a preservar la memoria y la identidad de la comunidad.

“Seguir reconociendo a Don Elías Chucair es seguir valorando una parte enorme de nuestra historia jacobaccina”. Expreso el intendente Jose Mellado

Su obra, sus relatos y su aporte a la cultura local forman parte del patrimonio intangible de la comunidad. En este sentido, la propuesta busca que su nombre permanezca ligado al territorio que tantas veces describió y reivindicó a través de su trabajo.

Mantener vivo el legado de Don Elías Chucair es también reafirmar la identidad y la historia de Ingeniero Jacobacci.