Maquinchao celebra medio siglo de historia, música y tradición

Maquinchao se prepara para vivir una noche cargada de historia y emoción al celebrar los 50 años de la primera edición del Encuentro Folklórico de la Línea Sur, una propuesta que, a lo largo de cinco décadas, se consolidó como uno de los encuentros culturales más convocantes de la región.

El festival nació como un espacio de encuentro alrededor de la danza, la música y las tradiciones, y con el paso de los años se transformó en una expresión profundamente ligada a la identidad y la cultura de Maquinchao y de toda la Línea Sur.

En este aniversario tan especial, el recuerdo de quienes fueron protagonistas de aquella primera edición vuelve a cobrar vida. Entre ellas se encuentra Irma Rusca, quien tuvo un rol esencial en la organización de aquel histórico primer encuentro y que hoy comparte sus recuerdos e invita a la comunidad a ser parte de esta celebración.

Cinco décadas después, el cariño, las historias y la memoria vuelven a reunir a la comunidad para honrar una tradición que comenzó hace medio siglo y que continúa latiendo con fuerza.

Una Noche Homenaje

La celebración tendrá lugar el próximo:

📅 10 de octubre

📍 Gimnasio Municipal Lino Galíndez – Maquinchao

Será una velada especial para reencontrarse con la historia, recordar a quienes hicieron posible aquel primer encuentro y celebrar juntos 50 años de folklore, música, identidad y tradición en la Línea Sur.

La comunidad está invitada a ser parte de esta Noche Homenaje, para compartir una jornada llena de emociones y mantener viva una historia que forma parte del patrimonio cultural de toda la región.