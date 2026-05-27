La Biblioteca celebró sus 95 años con la inauguración del Museo Bibliográfico

La institución vivió una jornada cargada de emoción, memoria y reconocimiento a quienes dejaron huella en la vida cultural de la comunidad.

Con un importante acompañamiento de socios, vecinos y vecinas, la Biblioteca Popular de Ingeniero Jacobacci celebró sus 95 años de historia promoviendo la lectura, la cultura y el encuentro comunitario.

En el marco de los festejos quedó inaugurado el Museo Bibliográfico “Amanda Cooper”, un espacio pensado para revalorizar el rol de las bibliotecas populares y otorgar al libro una dimensión histórica, patrimonial, social, cultural, ideológica y política, más allá de su función bibliográfica.

El nombre del museo homenajea a Amanda Cooper, reconocida por sus 55 años de trabajo al servicio de la biblioteca, siendo considerada una verdadera “guardiana” de libros y mediadora de lectura para generaciones de vecinos y vecinas.

Durante la celebración también se realizó un reconocimiento a la trayectoria de la ex bibliotecaria Alicia Noemí Oyarzo, recientemente jubilada tras 33 años de labor en la institución.

Otro de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a Elías Chucair, en el centenario de su natalicio. Su obra tendrá un espacio especial dentro del flamante museo bibliográfico, reafirmando el valor de su legado cultural y literario para la región.

En representación del municipio, el intendente José Antonio Mellado entregó una placa conmemorativa a la familia Chucair y destacó la importancia que tiene para Jacobacci el legado de Don Elías.

Con emoción, participaron del homenaje Alicia Chucair, Flor Eva Chucair y Candela, compartiendo un espacio atravesado por la memoria, la poesía y el reconocimiento a una de las figuras más representativas de la cultura regional.