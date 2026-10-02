Jacobacci: Emotiva primera Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro

Estudiantes de 5° grado de la escuela de jornada extendida 134 de Jacobacci protagonizaron un acto histórico para la institución, en el marco de la primera Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro.

En una jornada cargada de emoción y significado, estudiantes de 5° grado realizaron por primera vez la Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro, un acontecimiento que quedará en la memoria de cada estudiante y sus familias.

El acto marcó el inicio de una ceremonia que se repetirá cada año con los estudiantes de 5° grado de toda la provincia, como una manera de fortalecer el sentido de pertenencia y el reconocimiento hacia los símbolos que representan a Río Negro.

La promesa simboliza el amor, el respeto y el orgullo por la bandera provincial, en un momento especialmente significativo para toda la comunidad educativa.

Música y emoción para acompañar la ceremonia

El acto contó con la participación de Elías Antilaf, Agustín Velázquez, Débora Rojas y su hijo Elías Pazos, quienes interpretaron los himnos en vivo y aportaron un marco musical y emotivo que permitió a los estudiantes entonar las canciones de manera especial.

También acompañaron la ceremonia la supervisora Teresita Cabana, el legislador Norberto Moreno, representantes de la Escuela Especial N° 23 y el corresponsal de Canal 10, Ricardo Manrique.

Desde la institución destacaron especialmente la presencia de las familias, que acompañaron a los estudiantes en este momento tan importante.

Para cerrar la jornada, todos los presentes compartieron una torta conmemorativa, dando un cierre festivo a una ceremonia que quedará como parte de la historia de la institución y de sus estudiantes.