Maquinchao: el equipo de salud llegó hasta una familia aislada por las lluvias

El equipo de salud del Hospital de Maquinchao realizó un operativo para asistir y trasladar a una niña de dos años y medio que presentaba fiebre persistente y signos de deshidratación. Las lluvias y el estado de los caminos dificultaron el acceso al paraje Aguada de la Piedra, donde la familia llevaba aproximadamente 20 días sin poder salir.

El operativo contó con la participación del enfermero Fabián Raile y un chofer del hospital, quienes se trasladaron en ambulancia hasta el paraje para asistir a la niña y llevarla al establecimiento sanitario.

La coordinación de la asistencia estuvo a cargo de Liliana Pabón, enfermera profesional y técnica en Protección Civil y Emergencias, quien organizó el procedimiento y gestionó posteriormente, junto a Bomberos, el rescate de quienes habían quedado en el lugar y de los vehículos encajados por el barro y el agua.

Al momento de la intervención, la niña llevaba alrededor de dos días con fiebre persistente y dificultades para alimentarse. Además, había pasado cerca de 24 horas sin ingerir líquidos y presentaba signos de deshidratación.

El médico de guardia del hospital, Dr. Javier Gómez Durán, explicó que la paciente presentaba un cuadro de faringitis que le provocaba dolor de garganta y dificultades para alimentarse.

“En una niña tan pequeña, la fiebre y la falta de ingesta de líquidos pueden provocar una descompensación, especialmente cuando se encuentra en una zona alejada y el acceso a la atención médica está condicionado por el estado de los caminos”, explicó el profesional.

Una vez trasladada al hospital, la niña recibió medicación y tratamiento de rehidratación, con una evolución clínica favorable. Tras la mejoría de su estado general, recibió el alta médica y regresó junto a sus padres a su lugar de procedencia.

Por su parte, Liliana Pabón destacó la organización del operativo y el cuidado de quienes participaron. “La prioridad fue siempre la asistencia y el cuidado del equipo. Coordinamos la atención y luego el rescate de las personas y los vehículos junto a Bomberos”, señaló.

Además, resaltó que la conectividad satelital Starlink disponible en los vehículos permitió mantener la comunicación durante todo el procedimiento y facilitó la coordinación de las tareas.

Desde el Ministerio de Salud se felicita a todo el equipo del Hospital de Maquinchao por su compromiso, profesionalismo y dedicación, así como por el trabajo coordinado con Bomberos para garantizar la asistencia y el cuidado de la comunidad, aun en condiciones climáticas adversas.