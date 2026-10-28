Weretilneck coordina nuevas acciones para el crecimiento de Sierra Colorada

El Gobernador Alberto Weretilneck se reunió en Viedma con la Intendenta de Sierra Colorada, Marta Ignacio, para repasar el avance de las obras en la localidad y coordinar los trabajos previstos para el próximo año. El encuentro se enmarcó en una agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer los servicios en la Región Sur.

“Estamos trabajando en viviendas, en el nuevo hospital y en nueva infraestructura de servicios públicos para que nuestra población esté cada vez mejor”, destacó la Intendenta Marta Ignacio.

Entre los avances concretados se destaca la ampliación de la red de gas, inaugurada por el Gobernador Alberto Weretilneck, que permitió conectar a 78 familias y alcanzar el 95% de cobertura en la localidad. Esta obra representa un avance significativo en el acceso a los servicios esenciales, brindando mayor seguridad y mejores condiciones de vida a los vecinos.

Uno de los proyectos centrales en marcha es la construcción del nuevo Hospital de Sierra Colorada, que permitirá ampliar la capacidad de atención, incorporar nuevos servicios y responder a las necesidades sanitarias de la comunidad. La obra tendrá un impacto significativo en el fortalecimiento de la atención médica en toda la Región Sur.

Asimismo, el Gobierno Provincial avanza en la construcción del primer Centro de Inclusión Residencial para mujeres con consumos problemáticos. La iniciativa busca fortalecer las políticas sociales y ampliar los dispositivos de acompañamiento y atención en la provincia. Por sus características, será el primero de Río Negro y el único de la Patagonia.

Durante la reunión, Weretilneck e Ignacio también avanzaron en la organización de los festejos por el aniversario de Sierra Colorada y de la 30.ª Fiesta Nacional del Cordero, que se realizará los días 5 y 6 de diciembre. “Toda la Provincia podrá disfrutar y conocer esta gran fiesta”, expresó la Intendenta.

El Gobierno de Río Negro y el Municipio de Sierra Colorada continúan trabajando de manera articulada para impulsar nuevas obras, fortalecer los servicios públicos y acompañar el crecimiento de la localidad, con más infraestructura y mejores oportunidades para toda la comunidad.