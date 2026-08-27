Jacobacci: Minería Social suma formación y nuevos proyectos

El Plan Provincial de Minería Social continúa avanzando en Río Negro con proyectos en distintas localidades y sumó este sábado un taller de Tornería Básica en Ingeniero Jacobacci, con el objetivo de fortalecer la formación en oficios y el desarrollo local.

La Secretaría de Minería actualizó el estado de las iniciativas que forman parte del Plan Provincial de Minería Social, una política provincial que acompaña propuestas comunitarias, formativas y socioproductivas vinculadas a los recursos minerales, los oficios y las capacidades de cada territorio.

El relevamiento muestra proyectos en distintas instancias de evaluación, validación, ejecución y avance, con presencia en localidades de diferentes regiones de Río Negro. Las propuestas abarcan cerámica, alfarería, vitrofusión, soldadura, herrería, lapidado, orfebrería, formación vinculada a la actividad minera y otras herramientas para la producción y el trabajo.

Tornería Básica comenzó en Ingeniero Jacobacci

Como parte de esta nueva etapa, el sábado pasado comenzó en Ingeniero Jacobacci el taller de Tornería Básica, incorporado al Plan Provincial de Minería Social bajo el proyecto “Tornos del Sur”.

La iniciativa contempla un monto solicitado superior a los $20 millones y tiene previsto desarrollar sus actividades hasta noviembre. La propuesta amplía la diversidad de oficios alcanzados por el Plan y suma una nueva alternativa de capacitación en la Región Sur.

La formación apunta a generar conocimientos y herramientas que puedan vincularse con actividades productivas y de servicios, fortaleciendo capacidades locales y ampliando oportunidades para quienes buscan incorporar un oficio.

Un Plan con presencia en el territorio

La actualización incluye iniciativas en Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Maquinchao, Valcheta, Sierra Grande, Comallo, Bariloche, El Bolsón, Viedma, Cipolletti, Cervantes, Villa Regina, General Roca y otras localidades de la provincia.

Entre los proyectos que muestran avances se encuentran propuestas de cerámica artesanal, formación vinculada a la actividad minera, geociencias y recursos interactivos, además de talleres orientados a distintos oficios.

Este trabajo da continuidad a las acciones que la Provincia viene desarrollando a través del Plan Provincial de Minería Social, que durante los últimos meses permitió poner en marcha capacitaciones, acompañar espacios comunitarios, incorporar equipamiento y reconocer a quienes finalizaron diferentes trayectos formativos.

Con estas iniciativas, Río Negro continúa preparando a sus comunidades para nuevas oportunidades productivas, con una política que conecta recursos, capacitación y trabajo y que busca que el crecimiento llegue a cada territorio con herramientas concretas.