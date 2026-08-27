Río Negro será sede de un congreso nacional clave sobre biodiversidad

General Roca recibirá del 8 al 10 de octubre al 26° Congreso Argentino de Herpetología, un encuentro que reunirá a investigadores, profesionales y estudiantes de Argentina y distintos países de Sudamérica para debatir sobre herpetología, conservación y desarrollo sostenible, con una fuerte articulación entre ciencia, patrimonio y territorio.

“Para Río Negro, la realización de este encuentro representa una oportunidad para fortalecer la articulación entre ciencia, patrimonio, educación superior y desarrollo territorial, poniendo en valor el conocimiento producido sobre los ecosistemas patagónicos y generando espacios de diálogo entre investigadores, organismos públicos, instituciones educativas y sectores productivos”, afirmó el Director de Patrimonio y Museos de Río Negro, Pablo Chafrat.

La propuesta también tendrá una dimensión abierta a la comunidad, con muestras de arte y fotografía vinculadas con reptiles y anfibios y presentaciones de música en vivo. De esta manera, el congreso buscará acercar la ciencia a nuevos públicos y generar espacios capaces de despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.

Uno de los ejes destacados será el simposio “Desarrollo Energético y Minero: Desafíos y Estrategias para la Conservación”, que propone abordar la relación entre las actividades productivas y la protección de la biodiversidad. El espacio permitirá intercambiar conocimientos y herramientas para pensar estrategias que articulen el desarrollo, conservación y gestión responsable de los recursos naturales.

El programa académico contará además con conferencias magistrales de referentes nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentra el Dr. Donald Bailey Miles, profesor de Ciencias Biológicas de Ohio University, quien disertará sobre el cambio climático y sus efectos en los lagartos; la Dra. Marta Duré, investigadora CIC-CONICET y docente de la FACENA-UNNE, quien abordará las interacciones y dinámicas de las comunidades de anuros; y el Dr. Javier Nori, investigador independiente del CONICET y docente de la UNC, que expondrá sobre los desafíos de la conservación de la herpetofauna argentina.

El congreso es organizado por la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” de General Roca y la Asociación Herpetológica Argentina, y cuenta con el acompañamiento de organismos provinciales, entre ellos la Secretaría de Cultura de Río Negro, a través de la Dirección de Patrimonio y Museos. La propuesta también articula con las áreas provinciales de Ambiente, Minería y Energía, además del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

Así, General Roca será durante tres jornadas un punto de encuentro para quienes estudian, investigan y trabajan en torno a la biodiversidad, consolidando a Río Negro como un territorio donde la ciencia, la conservación y las políticas públicas pueden encontrarse para generar conocimiento y pensar el futuro de sus ecosistemas.