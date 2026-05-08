Minería Social fortalece talleres en Ramos Mexía y Sierra Colorada

En el marco del Plan Provincial de Minería Social, el Gobierno de Río Negro recorrió talleres activos en Ramos Mexia y Sierra Colorada para acompañar a sus participantes, relevar equipamiento y avanzar en la continuidad de capacitaciones vinculadas a la cerámica, la alfarería y la orfebrería.

La agenda incluyó reuniones con referentes locales e inspecciones técnicas en espacios de trabajo de Ramos Mexía Sierra Colorada. Estas acciones forman parte de una política pública que el Gobierno de Río Negro sostiene para fortalecer oficios, promover espacios de aprendizaje y generar oportunidades concretas en distintas comunidades de la provincia.

Ramos Mexia: talleres activos y nuevos proyectos

En Ramos Mexia, el equipo provincial mantuvo una reunión con la secretaria de Cultura local, Yanina Rojas, y luego inspeccionó el taller de Cerámica que funciona en la Residencia Hueche.

El taller dispone además de equipamiento entregado en comodato por la Secretaría de Minería que requiere reparación, lo cual se acordó resolver en el marco del programa.

Y a partir de que la localidad cuenta con cuatro máquinas para orfebrería entregadas por el Gobierno provincial, se trabajará en una nueva propuesta de orfebrería para su evaluación y posible financiamiento.

Sierra Colorada: formación alfarera con fuerte participación

En Sierra Colorada, la recorrida incluyó una reunión con la coordinadora de la Cooperativa Gente de Sumuncura, Sandra Martínez, y una inspección al taller de cerámica alfarera que funciona en la sede de la cooperativa.

La inspección permitió verificar el equipamiento disponible y relevar las condiciones de funcionamiento del espacio, con el fin de acompañar su continuidad y fortalecer el trabajo que ya se viene realizando junto a la cooperativa.

Una política pública con presencia territorial

El Plan Provincial de Minería Social viene consolidándose como una herramienta de acompañamiento a proyectos comunitarios, formativos y socioproductivos, con presencia en distintas localidades de Río Negro. En 2025, el programa registró 28 proyectos presentados y desembolsos por alrededor de $27 millones para iniciativas formativas, comunitarias y productivas.

En esa misma línea, durante 2026 la Provincia avanzó con nuevos talleres en Viedma, Cinco Saltos y Catriel, fortaleciendo propuestas de capacitación en cerámica, vitrofusión y producción artesanal. También acompañó espacios de formación con entrega de equipamiento, aportes y certificaciones en distintas localidades, como Viedma, Allen y Catriel.

Lo que viene

Como parte de la agenda de continuidad del Plan Provincial de Minería Social, el 23 de mayo se realizará en General Roca una actividad organizada por el Mercado Artesanal, con la presentación de arcillas rionegrinas a cargo del geólogo Francisco Botta. El encuentro se desarrollará de 9 a 15 en la Casa de la Cultura, ubicada en 9 de Julio 1043.

A su vez, está previsto el cierre de dos talleres de cerámica que están en marcha en Catriel y en Cinco Saltos, con la entrega de los certificados correspondientes a quienes participaron de los mismos.