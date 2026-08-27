“Sumando Sonrisas” pide colaboración para llevar alegría a los niños de Laguna Blanca

Una nueva iniciativa solidaria busca llevar juegos, regalos y alegría a los niños de Laguna Blanca, en la Línea Sur de Río Negro. Desde “Sumando Sonrisas“, Sol Vera convocó a la comunidad a colaborar para poder realizar una jornada especial junto a los chicos y sus familias.

La propuesta surgió a partir de una invitación realizada por la escuela de la localidad y su directora, quienes se encuentran organizando el festejo por el Día del Niño y convocaron a Sumando Sonrisas a participar de la celebración.

“Queremos colaborar como lo venimos haciendo y llevarles una jornada llena de juegos, regalos y alegría”, expresó Sol Vera.

Se reciben juegos, regalos y golosinas

La organización ya cuenta con un aspecto fundamental para concretar el viaje: la movilidad necesaria fue facilitada gracias al SPLIF. Ahora, el objetivo está puesto en reunir distintos elementos para preparar las actividades recreativas.

En este sentido, solicitan a quienes puedan colaborar con el préstamo o donación de:

Inflables.

Metegoles.

Pelotas y juguetes para regalar.

Elementos para realizar sorteos.

Golosinas.

Tatuajes temporales.

Glitter y maquillaje artístico.

Pinturas para el cabello.

Cualquier otro juguete o elemento recreativo.

La intención es montar diferentes estaciones de juegos y actividades para que los chicos puedan disfrutar de una jornada diferente, con propuestas que incluirán inflables, metegol, trampolín, ping pong, maquillaje artístico, glitter, tatuajes temporales y sorteos.

Se aceptan voluntarios

Además de las donaciones, desde “Sumando Sonrisas” invitaron a quienes quieran participar de manera voluntaria y aportar su tiempo o alguna propuesta.

La convocatoria está especialmente dirigida a maquilladoras, artistas y personas que tengan alguna actividad recreativa que puedan compartir durante la jornada y que quieran viajar hasta Laguna Blanca para acompañar a los niños y sus familias.

“Todo aporte suma. Puede ser un juguete, una golosina, prestar un inflable o simplemente tener ganas de acompañarnos. Lo importante es poder llegar a Laguna Blanca y compartir con ellos un día diferente”, señalaron desde Sumando Sonrisas.

Quienes puedan colaborar o quieran sumarse a la iniciativa pueden comunicarse con Sol Vera al número 2944511909.

De esta manera, Sumando Sonrisas busca volver a acercar una jornada de juegos, encuentros y solidaridad a los niños de la Línea Sur, con la intención de que una colaboración pueda transformarse en un día lleno de sonrisas y recuerdos especiales.