 Egresaron 18 jóvenes de Pilcaniyeu en el Taller Angelelli

Con gran entusiasmo y con la presencia de la intendenta de la vecina localidad, Daniela Cornejo, este último viernes 3, se realizó el acto de egreso y entrega de diplomas a jóvenes del Municipio de Pilcaniyeu, que cursaron desde agosto del año pasado. Los talleres de oficios propuestos por el Taller Angelelli, de la Fundación Gente Nueva fueron de herrería, carpintería, panadería/repostería y reparación de electrodomésticos y electricidad, con la idea de que se puedan capacitar, tener una salida laboral o armar su propio emprendimiento.

La presente convocatoria tuvo mucha repercusión e inscriptos, que se movilizaron hasta el Taller Angelelli, en el barrio 2 de abril, en un transporte que aportó la vecina municipalidad. De esta manera todos los miércoles por la mañana salían de su localidad, ubicada a 90 km de Bariloche, para llegar cerca de las 13 horas, donde compartían un almuerzo. Después ingresaban a clase hasta las 17:30, para luego emprender la vuelta, y llegar una hora y media después a sus hogares, lo que significaba una actividad de todo el día.

El director de este establecimiento educativo, Tomás Lazzari reconoció la importancia de compartir con las 18 personas que egresaron este año y tener la posibilidad de mantener este vínculo con la localidad de Pilcaniyeu, conocer y trabajar en estas formaciones con otros jóvenes y adultos. Cabe mencionar que las formaciones profesionales que tiene la Fundación Gente Nueva están avaladas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro.

“Pensar que nos juntamos unos años atrás comenzando a pensar que puedan estudiar en este espacio con los que representa y significa este Taller, y sin dudas que fue muy significativo haberlos recibido, así que quiero trasmitirles el agradecimiento por habernos elegido, valorar el esfuerzo que hicieron para poder sostenerlo durante el año. Para nosotros ese esfuerzo es algo de lo que seguimos apostando, en lo que creemos y espero que más de uno de los egresados buscará en esos aprendizajes el poder traducirlos en algo para su vida. Y llevarlo como un saber más que incorporamos a otros. Nuestra expectativa y deseo es que se vayan con una herramienta. Es para destacar la logística que implicó este proyecto con el Municipio de Pilcaniyeu. Ojalá sea el comienzo de un largo camino juntos y un punto de partida a un montón de otras cosas y que nos abre un montón de puertas y permite la posibilidad de transitar nuevas experiencias”, reconoció el director del Taller Angelleli.

Esta es la segunda camada de estudiantes que egresa con esta novedosa articulación entre Fundación Gente Nueva-que coordina 12 establecimientos educativos de diferentes niveles en Bariloche- y el Municipio de Pilcaniyeu. Felipe Gallo, tallerista de Herrería rememoró que “fue un proceso interesante porque ellos vienen con otra dinámica diferente a la que usualmente tenemos en esta escuela, con un grupo más homogéneo porque provienen todos del mismo lugar, cuando en general los otros grupos que tenemos son mucho más heterogéneos en cuanto a conocimientos y experiencias previas. Creo que sumar y compartir juntos el almuerzo sumó un montón porque se generó un compartir más amplio que excede la dinámica del taller”.

El Taller Angelelli nació hace más de 30 años, como centro educativo para jóvenes y adultos que querían finalizar sus estudios de nivel primario. La escuela fue creciendo y las demandas fueron variando. Reciben una población de jóvenes y adultos en dos turnos y cuentan con dos modalidades: la escuela primaria y los talleres post primarios de oficios. Es el aprendizaje de la práctica y la teoría de los oficios lo que atrae a la mayoría de sus estudiantes.

Daniela Cornejo, intendenta de la localidad de Pilcaniyeu, reconoció estar “muy feliz por haber logrado un segundo grupo de talleres de oficio con personas de nuestra localidad, que obtienen una herramienta fundamental para el desarrollo de su vida laboral que le sirve a ellos para desenvolverse en su vida. Ojalá que en tiempo más sean ustedes los que transmitan los conocimientos aprendidos en este espacio y sean futuros profesores, porque venir a aprender a una escuela te da también esos elementos; estar con alguien que me enseña. Por eso es importante esto que está sucediendo para nuestra localidad. Por eso tratamos de darles todas las herramientas, acompañarlos en lo que fueron necesitando, asi que queremos agradecer y ojalá algún día podamos tener una escuelita como esta en nuestro Municipio”.

La convocatoria a este proyecto se realizó mediante redes de la Municipalidad de Pilcaniyeu, que habilitó un teléfono donde informarse y convocar a los interesados a inscribirse. Esta localidad de 1.500 habitantes, que tiene 11 parajes rurales diseminados en una vasta zona geográfica, tiene como una de sus principales problemáticas el desempleo y la falta de horizonte de los jóvenes cuando terminan la secundaria, que acceden a esta propuesta de aprendizaje de oficios bajo esta modalidad práctica de estudio.