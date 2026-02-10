Jacobacci: Mellado recibió a las nuevas autoridades de la Policía de Río Negro

Las autoridades policiales recientemente designadas se presentaron formalmente y avanzaron en una agenda de trabajo conjunto para fortalecer la prevención y el acompañamiento a la comunidad.

El intendente José Mellado recibió en su despacho a las autoridades recientemente designadas de la Policía de Río Negro, quienes se presentaron formalmente para dar inicio a una agenda de trabajo conjunto.

En este marco, el Comisario Inspector Fredy Mulato asumió como jefe de la Zonal Sexta, con asiento en Los Menucos, acompañado por la Comisaria Inspectora Mariela Arcajo, segunda jefa de la misma delegación. Asimismo, el Comisario Inspector Daniel Huayhua fue designado como jefe de la Zona II, con sede en Ingeniero Jacobacci.

Durante el encuentro, se dialogó sobre la articulación institucional entre el Municipio y la fuerza policial, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y el acompañamiento a la comunidad.