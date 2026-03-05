Sierra Colorada cuenta con renovadas instalaciones de la Comisaría de la Familia

La intendenta de Marta Ignacio recorrió las renovadas instalaciones de la Comisaría de la Familia junto a autoridades policiales de la Policía de Río Negro.

La visita se realizó junto a los jefes de la Regional 6° de la fuerza, el comisario inspector Fredy Mulato, la comisaria inspectora Mariela Arcajo, y el jefe de la Comisaría N°49 de Sierra Colorada, subcomisario Mauricio Coñuel.

Las nuevas dependencias de la Comisaría de la Familia funcionan en el primer piso de la unidad policial local y fueron renovadas gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de Sierra Colorada y la Jefatura de Policía de Río Negro. El espacio fue acondicionado para brindar una atención más cercana, segura y en mejores condiciones a las familias que requieren acompañamiento y contención.

Durante la jornada, además, las autoridades visitaron las instalaciones de la comisaría para realizar un relevamiento de las necesidades edilicias, con el objetivo de continuar mejorando las condiciones de trabajo del personal policial y la atención a la comunidad.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones permiten seguir fortaleciendo las instituciones locales y avanzar en la construcción de una comunidad más acompañada y con mayor garantía de derechos.