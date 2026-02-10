El IUPA lanzó el Banco de las Artes para fortalecer la formación artística

por

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) lanzó oficialmente el Banco de las Artes, un nuevo programa institucional destinado a articular recursos, herramientas y materiales para el impulso de la formación artística y educativa dentro de la comunidad universitaria.

Este programa busca reunir instrumentos musicales, equipamiento, materiales pedagógicos y aportes en especie o monetarios mediante la colaboración entre la universidad, organismos públicos, empresas, organizaciones sociales y la comunidad en general. Los recursos reunidos estarán disponibles a través de un sistema de gestión y préstamo para estudiantes, docentes y personal no docente, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje, producción y práctica artística.

El Banco de las Artes promueve así una política de inclusión y acompañamiento educativo, incentivando tanto la donación como el uso responsable de bienes culturales que contribuyan al crecimiento académico y creativo de toda la comunidad.

Quiénes pueden participar?

La campaña invita a particulares, empresas, organizaciones del tercer sector y organismos públicos a donar, ceder en comodato o aportar equipamiento e insumos que puedan ser utilizados en procesos de enseñanza, producción y práctica artística dentro del IUPA.

Informes y contacto para donaciones: planeamiento@iupa.edu.ar; TEL: 0298 4643472

