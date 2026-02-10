La intendenta Mabel Yauhar recibió a las nuevas autoridades policiales

Durante el encuentro se dialogó sobre el trabajo articulado que se desarrollará en la localidad, con foco en la prevención y el acompañamiento a la comunidad.

a intendenta Mabel Yauhar recibió a las autoridades policiales que asumieron recientemente en sus funciones: el Jefe de la Regional VI, Crio. Inspector Fredy Mulato; la Cria. Inspectora Mariela Arcajo; y la Segunda Jefa de la Comisaría 18°, Subcomisaria Alejandra Galván.

Durante el encuentro, dialogaron sobre el trabajo articulado que se llevará adelante, con eje en la prevención y el fortalecimiento de la seguridad en la localidad.

“Es un placer poder dialogar sobre el trabajo articulado que llevaremos adelante, siempre trabajando desde la prevención y acompañando a nuestra comunidad”, expresó la jefa comunal.