Valcheta: trabajos de empalme fortalecen la red de agua potable

Aguas Rionegrinas concretó este lunes trabajos de empalme de cañerías en las manzanas 420 y 421 de Valcheta, una acción destinada a optimizar el funcionamiento del sistema de distribución de agua potable y mejorar de manera progresiva la prestación del servicio para los usuarios y usuarias.

Las tareas comprendieron la realización de tres empalmes en los barrios IPPV y Fonavi, en el sector comprendido entre las calles Mitre y Ferrocarril, y Pacheco y Punta de Agua, trabajos que permitieron fortalecer la red existente y mejorar las condiciones de abastecimiento en distintos sectores de la localidad.

Para concretar estas maniobras fue necesario efectuar adecuaciones puntuales sobre el sistema, lo que generó afectaciones momentáneas durante el desarrollo de las tareas. No obstante, desde la empresa se destacó que estas acciones resultan necesarias para avanzar en mejoras estructurales que permitirán brindar un servicio más estable y eficiente, cuyos beneficios superarán ampliamente las molestias ocasionadas durante el lapso de ejecución.

Aguas Rionegrinas continúa desarrollando tareas de mantenimiento y refuerzo de redes en distintas localidades de la provincia con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable.