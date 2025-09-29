Mellado se reunió con el jefe zonal de la Policía para reforzar la seguridad

El intendente de Jacobacci, José Mellado, mantuvo un encuentro clave con el jefe zonal de la Policía de Río Negro, Comisario Fredy Mulato, para tratar dos temas centrales que preocupan a la comunidad: la situación en la Unidad 14 y los recientes hechos delictivos ocurridos en la localidad.

Investigación en la Comisaría 14

Mellado manifestó su profunda preocupación por las denuncias de presuntas irregularidades y posible malversación de fondos que involucran a la cúpula de la dependencia policial, hechos que tomaron estado público en los últimos días.

El jefe comunal remarcó la importancia de garantizar máxima transparencia y un rápido esclarecimiento de los sucesos para recuperar la confianza de los vecinos en la institución.

Por su parte, el Comisario Mulato informó que se están desarrollando medidas administrativas y sumarios internos para investigar las acusaciones. Aseguró que la fuerza colabora con la Justicia y que, en caso de confirmarse actos de corrupción, se aplicarán las sanciones correspondientes con firmeza y rigor.

Refuerzo de seguridad preventiva

En paralelo, se analizó la situación de los últimos hechos delictivos que han generado preocupación en la comunidad. Mellado trasladó la inquietud de los vecinos y solicitó mayor presencia preventiva de efectivos policiales en las calles.

Posteriormente, ambos funcionarios participaron en la reunión del Consejo Local de Seguridad, donde se amplió el debate y se definieron acciones para fortalecer la seguridad ciudadana.