Jacobacci: Mellado presidirá la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias

El intendente José Mellado dejará formalmente inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad. El acto se realizará el miércoles 4 de marzo a las 19:30 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura Don Elías Chucair.

Durante la jornada, el jefe comunal —acompañado por integrantes de su gabinete y distintas áreas del municipio— brindará su discurso ante concejales y vecinos presentes, así como también para quienes sigan la transmisión en vivo a través de las redes oficiales del Concejo Deliberante.

La fecha fue consensuada en una reunión mantenida entre el intendente y el presidente del Concejo Deliberante, Mirko Antehuil.

