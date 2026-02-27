Maquinchao convoca a vecinos a aportar fotos para el aniversario de la localidad

En el marco del aniversario de Maquinchao, la Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de una convocatoria especial.

Se encuentra abierta, hasta el miércoles 11, la recepción de fotografías para formar parte de una propuesta que será plasmada el día del acto aniversario.

Se convoca a vecinos y vecinas a acercar fotos antiguas o actuales, familiares, institucionales, paisajes o momentos que reflejen la historia y el presente del pueblo. El objetivo es reunir 121 fotografías que representen la identidad y el crecimiento de la comunidad.

Las imágenes podrán acercarse al Centro Cultural de Maquinchao, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

¡Sumate y sé parte de este homenaje colectivo a nuestra querida localidad!