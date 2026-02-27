Ramos Mexía: Quinteros presentó proyectos de obra pública

El intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros, acompañó al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a los demás intendentes de la provincia en la discusión de los nuevos índices de coparticipación.

Posteriormente, el mandatario municipal mantuvo una reunión con el Gobernador en su despacho, donde presentó dos proyectos de obra pública para la localidad: la Puesta en Valor de la Plaza San Martín y la segunda etapa de la obra de escurrimiento pluvial.

Asimismo, se informó que en los próximos días comenzarán importantes trabajos para la comunidad, entre ellos la extensión de la red de gas, que permitirá alcanzar al 95% de la población, la ampliación de la red de agua a seis nuevas manzanas del pueblo y la construcción de seis nuevas viviendas para Ramos Mexía.