Jacobacci:Mellado abrió el 38° Período de Sesiones y destacó el momento de desarrollo

El intendente José Mellado dejó inaugurado el 38° Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci, donde destacó la oportunidad histórica de desarrollo que atraviesa la localidad.

El acto se realizó en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario Don Elías Chucair, donde el jefe comunal brindó su informe de gestión y expuso los principales lineamientos y planes de gobierno ante concejales, autoridades provinciales y locales, además de vecinos de la comunidad.

Entre los principales ejes de su discurso, Mellado se refirió al proceso de crecimiento que vive la localidad a partir del avance del Proyecto Calcatreu, en un contexto productivo en el que Jacobacci también cuenta con ocho empresas dedicadas a la explotación de diatomita, actividad que desde hace años genera numerosos puestos de trabajo y aporta al desarrollo de la economía local.

“El desarrollo del proyecto Calcatreu está generando un impacto significativo en nuestra localidad. Nuevas empresas están llegando, generando trabajo y demandando servicios, lo que comienza a abrir una etapa de oportunidades. Este proceso forma parte de una verdadera reconversión productiva para Jacobacci y toda la Región Sur, que nos permite generar más empleo, fortalecer a proveedores locales y proyectar un gran futuro para nuestra localidad”, expresó el jefe comunal.