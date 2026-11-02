Jacobacci: más de 120 personas participaron de los talleres de CapacitArte 2026

El programa CapacitArte 2026 cerró su ciclo en Ingeniero Jacobacci con una muestra de los trabajos y aprendizajes desarrollados durante el año. Más de 120 participantes formaron parte de las diez propuestas de capacitación impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, en articulación con el Municipio.

La oferta incluyó talleres de repostería, peluquería, peinados, puntillismo, drapeados, vitrofusión, mosaiquismo y electricidad domiciliaria.

También se llevaron adelante propuestas de cocina saludable sin TACC, junto al Sistema de Abordaje Territorial (SAT) Línea Sur, y de tejido a dos agujas y crochet, en coordinación con el Mercado Artesanal.

La jornada de cierre y exposición fue encabezada por el intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, y el secretario de Desarrollo Humano de Río Negro, Andrés Fredes.

La muestra permitió compartir con la comunidad las producciones realizadas y el trabajo desarrollado por quienes participaron de las distintas capacitaciones a lo largo del año.