Jacobacci:Abren las inscripciones para una nueva edición del programa CapacitArte

La propuesta ofrece diversas capacitaciones orientadas a la formación laboral, artística y el desarrollo de nuevas habilidades.

La Secretaría de Desarrollo Humano de Ingeniero Jacobacci informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del programa CapacitArte, una iniciativa destinada a brindar herramientas de formación y capacitación a vecinos y vecinas de la comunidad.

En esta oportunidad, las propuestas abarcan diferentes áreas de interés y desarrollo personal, ofreciendo cursos de:

Peinados

Peluquería

Electricidad

Repostería

Computación con orientación en Word y Excel

Almohadones Drapeados

Arte en Puntillismo

Arte del Fuego (Vitrofusión y Mosaico)

Las inscripciones se realizarán del 2 al 6 de junio en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en la intersección de las calles Los Evangélicos y Conrado Villegas.

Las personas interesadas deberán presentarse con DNI y podrán inscribirse en los siguientes horarios:

📍 Martes y miércoles: de 8:00 a 14:00 horas.

📍 Jueves y viernes: de 8:00 a 16:00 horas.

Desde el área organizadora recordaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción dentro de los plazos establecidos.

El programa CapacitArte busca promover oportunidades de aprendizaje, fortalecimiento de oficios y desarrollo de habilidades que contribuyan al crecimiento personal, laboral y comunitario de los participantes.