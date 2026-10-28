Sierra Colorada realizará la Expo y el cierre anual de los talleres municipales y CapacitArte

La Municipalidad de Sierra Colorada, a través del programa provincial CapacitArte y los Talleres Municipales, invita a la comunidad a participar de la Expo Feria y Cierre Anual de Talleres 2026, una jornada destinada a compartir los trabajos realizados durante el año y poner en valor los aprendizajes de quienes participaron de las distintas propuestas de formación.

La exposición reunirá las producciones y actividades desarrolladas en los talleres laborales del programa CapacitArte, entre ellos Huerta, Producción Sustentable, Macramé, Corte y Confección, Cerámica, Soldadura, Mecánica de Motos, Falso Mosaiquismo, Elaboración de Conservas y Diseño de Packaging y Etiquetado de Productos.

También se presentarán los trabajos de los Talleres Municipales de Tejido a Crochet, Dos Agujas, Telar Mapuche y Pintura.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para que vecinos y vecinas conozcan las producciones, las habilidades adquiridas y el trabajo desarrollado a lo largo del año por quienes formaron parte de estas iniciativas de capacitación.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a acompañar esta jornada de exposición y cierre, que celebra el aprendizaje, la creatividad y la formación laboral en Sierra Colorada.

La convocatoria difundida no especifica la fecha, el horario ni el lugar del evento.