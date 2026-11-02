Pilcaniyeu asistió a tres viviendas afectadas por el temporal

El Municipio de Pilcaniyeu llevó adelante trabajos de asistencia y reparación en tres viviendas que sufrieron daños como consecuencia del temporal que afectó a la localidad.

En uno de los domicilios, el ingreso de agua afectó distintos espacios de la vivienda. Allí, personal municipal trabajó junto a Bomberos Voluntarios para realizar las tareas de extracción de agua y asistir al vecino damnificado.

En otros dos hogares se detectaron filtraciones a través de los techos. En uno de esos casos, se concretó el recambio completo de la cubierta para resolver el problema.

Según se informó, las intervenciones demandaron una inversión aproximada de $2.538.000 y forman parte del acompañamiento que el Municipio brinda a las familias afectadas por las condiciones climáticas.

Desde el gobierno local señalaron que se continuará con las tareas de asistencia, priorizando las situaciones de mayor urgencia y atendiendo las necesidades de los vecinos damnificados por el temporal.