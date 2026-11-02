Buteler: “Bariloche respaldó un proyecto con identidad propia y futuro”

Desde Juntos Somos Río Negro celebramos el contundente triunfo de Estamos Haciendo Bariloche en las elecciones a convencionales constituyentes. El resultado representa un claro respaldo a la gestión del intendente Walter Cortés y a la decisión de construir un proyecto conjunto entre el PUL y JSRN, poniendo siempre en primer lugar los intereses de los barilochenses.

Quiero felicitar a todos los integrantes de la lista de Estamos Haciendo Bariloche por el gran triunfo obtenido este domingo. El pueblo de Bariloche se expresó en las urnas y renovó su confianza en un proyecto político que trabaja todos los días para construir una ciudad mejor.

Este resultado es un reconocimiento a la gestión del intendente Walter Cortés, al trabajo que viene realizando desde el primer día y a su compromiso con los vecinos. También representa un respaldo a la posibilidad de avanzar en una nueva Carta Orgánica Municipal que brinde las herramientas necesarias para tener un Municipio más ágil, moderno y eficiente, capaz de responder a las necesidades de una ciudad que no deja de crecer.

Los barilochenses también acompañaron la decisión de construir un camino conjunto entre el Municipio y la Provincia, dejando de lado las diferencias y poniendo por delante lo verdaderamente importante: mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Quiero reconocer especialmente a todos los equipos de trabajo del PUL y de Juntos Somos Río Negro que dejaron todo en esta campaña. A cada candidato, a cada militante y a cada compañero que recorrió los barrios, escuchó a los vecinos y defendió con convicción esta propuesta. Una vez más, demostramos que la militancia, el compromiso y el trabajo territorial siguen siendo fundamentales para construir un proyecto político.

Hoy hemos dado un gran paso como alianza política y programática entre Juntos Somos Río Negro y el PUL. Construimos una propuesta con identidad propia, nacida en nuestra provincia y pensada para nuestra gente, frente a los partidos nacionales que muchas veces pretenden imponer recetas ajenas a nuestra realidad.

Quiero destacar especialmente al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck por la decisión política de construir este gran equipo, entendiendo que por encima de cualquier diferencia está el futuro de Bariloche.

También quiero agradecer a cada integrante de Juntos Somos Río Negro por el compromiso de siempre, en Bariloche y en cada rincón de nuestra provincia. Este resultado también es parte de una construcción colectiva que se fortalece con el trabajo, la cercanía y la convicción de que los rionegrinos somos capaces de decidir nuestro propio destino.

Bariloche volvió a demostrar que hay un proyecto con identidad propia, con presente y con futuro. Hay rumbo, hay compromiso y hay un equipo dispuesto a seguir trabajando. Ese es nuestro camino.