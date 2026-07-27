Maquinchao: imputan a un hombre y disponen su prisión preventiva

Un hombre que tenía prohibición de acercamiento respecto de su ex pareja, fue imputado por dos hechos cometidos con diferencia de 6 horas, tras haber intentado ingresar a la vivienda de la mujer víctima. Además de la formulación de cargos, la fiscalía solicitó que continúe detenido cumpliendo prisión preventiva.

Según la acusación fiscal, “el 16 de julio pasado, la primera vez a las 14:00 y la segunda a las 20:00, el imputado ingresó al patio delantero saltando un alambrado y comenzó a amenazar a la víctima con prender fuego la casa mientras golpeaba las persianas y la puerta de ingreso”, detalló la fiscal adjunta Analía Cofré.

“Tras la intervención policial de la Comisaría 25° de Maquinchao, el hombre fue detenido mientras incumplía la medida cautelar dispuesta por el juez de Paz de dicha localidad”, explicó la representante fiscal.

Entre el sustento probatorio verbalizado durante la audiencia – en la que el imputado estuvo conectado por Zoom desde Maquinchao – la fiscalía enumeró: el acta de procedimiento del personal policial, la denuncia penal realizada por la mujer víctima, la copia del expediente digital del fuero de Familia. Se agrega además el informe elaborado por la Licenciada Maria Laura Arrue respecto del riesgo de tipo alto que se evidencia en la señora luego de haber concretado la entrevista siguiendo los lineamientos de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).

Pese a que el imputado no cuenta con antecedentes penales, la fiscalía enfantizó que “al haber incumplido medidas cautelares en el marco de una causa de violencia de género, teniendo presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación y que se evidencia un total desapego a cumplir con lo indicado para cesar con su accionar, es que solicitamos la prisión preventiva por el plazo de dos meses”, argumentó Cofré.

Luego, el defensor penal público, Juan Pablo Chirinos, que asiste al hombre en este proceso, no tuvo objeciones formales al hecho, ni a la calificación legal como tampoco a la evidencia verbalizada por la fiscal, tampoco a la medida cautelar.

Finalmente, el juez de Garantías, Julio Martínez Vivot, tuvo por formulados los cargos, y además resolvió que el hombre continúe detenido.