Ramos Mexia: Exitosa jornada de certificación de cinturones en Patagonia Gym

En la jornada de ayer se llevó a cabo la certificación de cinturones de los alumnos de Patagonia Gym, sede Ramos Mexía, en un encuentro cargado de emoción, esfuerzo y grandes logros para cada uno de los participantes.

La actividad contó con la presencia del profesor Adrián Thea, oriundo de San Antonio Oeste, quien una vez más visitó la localidad para acompañar y evaluar el crecimiento deportivo de los alumnos.

Durante la jornada, Thea destacó el compromiso, la dedicación y la constancia que cada estudiante demuestra en los entrenamientos, además de resaltar el trabajo que realiza la instructora Canela Antenao, quien día a día acompaña el proceso de formación de sus alumnos, impulsándolos a seguir aprendiendo, creciendo y alcanzando nuevos objetivos dentro del kickboxing.

Por su parte, la instructora Canela Antenao agradeció al profesor Adrián Thea por su permanente acompañamiento y por continuar apostando al desarrollo de esta disciplina en Ramos Mexía.

Asimismo, ambos hicieron extensivo el agradecimiento a las familias, amigos y vecinos que estuvieron presentes durante la jornada, brindando su apoyo y alentando a los alumnos en este importante desafío.

El crecimiento del kickboxing en Ramos Mexía continúa consolidándose y ya tiene un nuevo objetivo en el horizonte. El próximo 8 de agosto, los representantes de Patagonia Gym viajarán a Choele Choel para participar de una nueva competencia, llevando una vez más el nombre de la localidad con orgullo y compromiso.

Desde la institución felicitaron a todos los alumnos que alcanzaron un nuevo cinturón y los alentaron a seguir entrenando con la misma dedicación para afrontar los próximos desafíos.

Gentileza: Nativa FM Ramos Mexia