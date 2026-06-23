Imputaron a dos jóvenes por distintos hechos ocurridos en Jacobacci

Dos jóvenes fueron acusados de una serie de hechos investigados por la Fiscalía. Juntos, habrían agredido a un hombre en la vía pública y provocado daños a vehículos estacionados. Se impusieron medidas cautelares para resguardar la investigación penal en curso que incluye otros hechos que habrían protagonizado de manera individual.

Ambos habrían interceptado a una persona en la vía pública, la golpearon y le provocaron lesiones certificadas como leves por el médico policial. Luego se dieron a la fuga, aunque pudieron ser identificados posteriormente por personal policial. También se les atribuyó haber provocado daños en dos vehículos estacionados mediante golpes y lanzando piedras, ocasionando roturas de vidrios y abolladuras.

Además uno de ellos fue acusado de nuevos hechos que se incorporaron a investigaciones ya existentes. Se trata de desobediencias, amenazas, daños, lesiones. Además se incluyó una agresión contra un efectivo policial ocurrida durante este año, cuando arrojó un adoquín que le provocó una fractura en un brazo.

La fiscal jefa Betiana Cendón solicitó la unificación de los distintos legajos que involucran a este imputado y requirió además la prisión preventiva hasta la finalización de la investigación.

La defensa particular en este caso se opuso al pedido y propuso medidas alternativas. Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los nuevos cargos, dispuso la unificación de los expedientes y fijó un plazo único de investigación hasta el 15 de septiembre próximo. Asimismo, ordenó la prisión preventiva hasta tanto acredite condiciones que permitan su morigeración.

En una segunda audiencia, realizada también mediante videoconferencia, la Fiscalía formuló cargos contra la otra persona por haber arrojado piedras contra una vivienda, provocando la rotura de una ventana. Además se lo acusó de amenazar a un trabajador cuando ingresaba al corralón municipal.

Para sustentar las acusaciones, la Fiscalía presentó denuncias, testimonios, actuaciones policiales, certificados médicos, informes periciales y otros elementos incorporados a las investigaciones.

La defensa cuestionó parte de la evidencia respecto de algunos de los hechos atribuidos al segundo imputado y se opuso a la formulación de cargos. El joven optó por no declarar.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, admitió la unificación de los legajos vinculados a esta investigación y fijó un plazo de dos meses para completar la investigación preparatoria, que vencerá el 23 de agosto de 2026. Como medida cautelar dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto con las víctimas, la obligación de mantener domicilio y presentaciones periódicas ante la Comisaría N° 14 mientras dure el proceso.