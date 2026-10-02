Día histórico: más 13 mil estudiantes prometieron lealtad a la Bandera de Río Negro

Más de 13.000 estudiantes de Educación Primaria, Educación Especial y la modalidad Jóvenes y Adultos realizaron por primera vez la Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro, en ceremonias que se desarrollaron en escuelas de toda la provincia.

En este sentido, muchísima emoción se vivió en los diferentes actos desarrollados El Bolsón con la presencia de la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; y en Cipolletti, General Roca, Viedma, El Bolsón, Choele Choel, Allen, Luis Beltrán, Dina Huapi y la región sur tantos rincones del territorio donde primó el orgullo y la identidad rionegrina.

Algunas de las ceremonias se llevaron cabo en las propias escuelas, en la región sur los estudiantes realizaron la Promesa de la Bandera que: “nos representa a todos nos compromete con nuestra gente, con un futuro mejor, con el compañerismo” dijo la intendenta de Los Menucos Mabel Yauhar.

Las voces de todas las escuelas

Otras de las ceremonias tuvo lugar en el Polideportivo de El Bolsón que reunió a unas 22 escuelas y a 438 chicos y chicas de escuelas de esa localidad, de El Manso, Río Villegas, El Foyel y Ñorquinco.

Allí estuvo la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, quien expresó la satisfacción y el orgullo por la jornada histórica que este viernes tendrá actos también en Viedma.

En el día de hoy toda la provincia en simultaneo, estudiantes de quinto grado, 13 mil estudiantes en todo Río Negro han realizado la Ceremonia de Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro” dijo Campos.

La Ministra destacó además lo significativo del texto oficial de la Promesa ya que allí: “están las voces de las más de 400 escuelas primarias que están a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Este ha sido un texto colaborativo donde cada escuela pudo expresar una palabra, una oración, un párrafo, lleva la voz de todas esas escuelas primarias de la provincia de Río Negro”.

De esta manera, y por primera vez, miles de chicos y chicas fueron protagonistas de un momento histórico y que llena de orgullo a todas las familias de Río Negro en el marco del compromiso y el honor por nuestra bandera.