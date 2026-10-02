Weretilneck anunció la licitación internacional de la Zona Franca de Punta Colorada

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció que Río Negro realizará antes de fin de año la licitación internacional para poner en marcha la Zona Franca de Punta Colorada, en la zona de Sierra Grande. Será una plataforma industrial, logística y de servicios al comercio exterior vinculada a los grandes proyectos energéticos que se desarrollan sobre la costa rionegrina y pensada para atraer nuevas inversiones, proveedores y actividades productivas.

El anuncio fue realizado durante la participación de Weretilneck en el panel “El Gas Argentino en el Mercado Mundial”, en la Argentina Week que se desarrolla en la sede de la OCDE en París. El panel fue compartido con el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el CEO de SEFE Group, Egber Laege; y el Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

“Antes de que termine el año, la Provincia de Río Negro va a llamar a una licitación internacional para la puesta en marcha de una Zona Franca en las inmediaciones de todos estos proyectos”, anunció Weretilneck.

Preparar la próxima etapa productiva

La Zona Franca de Punta Colorada tendrá una orientación industrial, logística y de servicios al comercio exterior y estará ubicada junto al área donde se concentran algunos de los principales proyectos energéticos de Río Negro.

Weretilneck explicó que la Provincia ya trabaja sobre la etapa que vendrá después de la construcción de los grandes oleoductos, gasoductos y terminales de exportación. El objetivo es aprovechar esa infraestructura para generar condiciones que permitan incorporar nuevas actividades industriales y productivas.

“Tenemos que empezar a pensar en la petroquímica y en otros proyectos asociados que se puedan desarrollar alrededor de estas inversiones. Estamos pensando también en la próxima etapa”, sostuvo.

El esquema de la Zona Franca está pensado para facilitar operaciones vinculadas con la industria, la logística y el comercio exterior, pero también para ampliar las oportunidades para proveedores, pymes y empresas de servicios que puedan integrarse a las nuevas cadenas productivas.

La concesión está prevista por un período inicial de 30 años, con posibilidad de una extensión por otros 10, y contempla una inversión mínima inicial de US$10 millones.

Confianza, reglas claras y participación de los rionegrinos

Durante su exposición, Weretilneck señaló que uno de los principales desafíos de Río Negro frente a las inversiones internacionales es generar confianza y previsibilidad para proyectos que requieren décadas de desarrollo.

“Nuestro principal compromiso es la confianza: que quienes miren a la Argentina y a Río Negro sepan que lo que hoy se firma y se acuerda se va a cumplir”, expresó.

En ese sentido, destacó que los grandes proyectos cuentan con marcos legales específicos y condiciones acordadas para sostener la seguridad jurídica y la previsibilidad durante toda su vida útil.

El Gobernador remarcó además que el desarrollo energético debe tener un impacto concreto sobre la sociedad rionegrina. “Estos proyectos son tan importantes y generan un impacto tan fuerte que también necesitan un componente social: empleo local y desarrollo de proveedores locales. Queremos que los rionegrinos no vean simplemente pasar un caño o cargar un barco, sino que se sientan parte del proceso”, afirmó.

Weretilneck también destacó la articulación entre las provincias, el Gobierno Nacional y el sector privado para acelerar los tiempos de concreción de las inversiones y adaptar los marcos técnicos, ambientales, regulatorios y legales a la nueva escala de los proyectos.

La futura Zona Franca de Punta Colorada se incorpora así a esa estrategia: aprovechar la infraestructura energética que ya se está construyendo para generar una nueva plataforma productiva, atraer actividades industriales y lograr que la transformación exportadora de Río Negro abra nuevas oportunidades para empresas y trabajadores.