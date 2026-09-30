Por primera vez, miles de estudiantes realizarán la Promesa a la Bandera de Río Negro

Una jornada histórica y emotiva se vivirá este jueves y viernes en las escuelas rionegrinas, donde más de 13.000 estudiantes realizarán por primera vez la Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro.

Con actos en los distintos establecimientos y en algunos casos con ceremonias unificadas que contarán con la participación de diferentes escuelas, se espera un momento inolvidable tanto para la provincia como para cada comunidad educativa por el sentido y la importancia de la Promesa.

La Directora General de Educación, Marcela Strahl, invitó a los vecinos y vecinas de Río Negro a participar de los diferentes actos que se realizarán en las distintas localidades y destacó: “Esta propuesta surge inicialmente a partir de la ley que establece nuestra Bandera Provincial de Río Negro. A partir de allí se trabajó en una nueva normativa que, en 2024, estableció esta ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Bandera de la Provincia de Río Negro para todos los estudiantes de quinto grado del nivel primario”.

Además agregó que desde el Ministerio de Educación se trabajó durante todo el año para poder implementar esta Promesa como una normativa provincial para todas y todos los estudiantes.

“En este sentido esta promesa la realizan todos los estudiantes de 5to grado de Primaria Común, también de Escuelas Especiales y también Estudiantes de la Modalidad Jóvenes y Adultos que están en el nivel primario” indicó.

Por otro lado resaltó que todo este trabajo constó de dos resoluciones: la primera es la 4256 de este año que estableció el procedimiento y que incorporó la participación de las y los estudiantes.

“Tiene una impronta muy rionegrina en relación a que cada escuela participó con la elaboración de alguna frase, luego un proceso de sistematización donde finalmente se elabora el texto final establecido en esa primera norma” señaló Strahl y contó que la segunda normativa, específicamente es la que aprueba el texto y el procedimiento a llevar adelante en el día de mañana.

De esta manera, llega un momento muy esperado por miles de chicas y chicos que serán los primeros en la historia en realizar un acto tan emotivo e importante como es nada más ni nada menos que la Promesa de Lealtad a la Bandera de Río Negro.