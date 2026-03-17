Jacobacci: el municipio abrió la Licitación Pública para reparar la vereda del Hospital

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Hacienda, lanzó la Licitación Pública N.º 05/2026 destinada a la reparación de la vereda del Hospital Dr. Rogelio Cortizo, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación para vecinos y vecinas que concurren al centro de salud.

La iniciativa busca optimizar el tránsito peatonal en uno de los espacios más concurridos de la localidad, garantizando mayor seguridad y comodidad para pacientes, personal sanitario y acompañantes.

Desde el municipio informaron que la recepción de ofertas se realizará en la Mesa de Entrada municipal hasta el miércoles 25 de marzo a las 14 horas.

La apertura de sobres se llevará a cabo ese mismo día, a las 14 horas, en el Salón de Jefes Comunales.

Los pliegos licitatorios tienen un valor de $100.000 y podrán adquirirse de lunes a viernes, entre las 9 y las 13 horas, en la Oficina Municipal de Recaudaciones.

Esta obra forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para mejorar la infraestructura urbana y fortalecer los espacios vinculados a la atención de la salud en la comunidad.

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