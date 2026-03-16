Jacobacci:Un hombre fue imputado por agredir con un cuchillo

El hombre extrajo de entre sus prendas un cuchillo con cabo de madera y, sin mediar palabra, se abalanzó sobre la víctima.

Un hombre fue imputado por agredir con un cuchillo a otro y amenazar a un testigo durante una reunión en una vivienda del barrio Mataderos de Ingeniero Jacobacci. La víctima sufrió una herida en el rostro que requirió asistencia médica.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del 12 de marzo de 2026 en una vivienda del barrio antes mencionado, mientras el imputado se encontraba reunido con la víctima y otra persona.

Según la acusación fiscal, en esas circunstancias el hombre extrajo de entre sus prendas un cuchillo con cabo de madera y, sin mediar palabra, se abalanzó sobre la víctima y le provocó un corte en la mejilla izquierda que requirió asistencia médica con sutura en quirófano.

La Fiscalía también le atribuyó haber amenazado a la otra persona presente mientras exhibía el arma blanca, diciéndole que “se portara bien porque también la iba a ligar”, lo que generó un estado de temor inmediato. Tras la agresión, el imputado se retiró del lugar con el cuchillo y fue aprehendido por personal policial a pocas cuadras.

La acusación se sustenta en el acta de procedimiento policial realizada por personal de la Unidad 14, la entrevista grabada a la víctima, un certificado médico suscripto por una profesional de salud, la declaración de un testigo presencial y fotografías de la lesión sufrida.

La Defensa Pública no se opuso a la formulación de cargos, a la calificación legal propuesta, al plazo de investigación ni a las medidas cautelares solicitadas.

El juez interviniente tuvo por formulados los cargos por los hechos relatados que constituyen los delitos de lesiones graves en concurso real con amenazas calificadas por el uso de arma blanca, en carácter de autor; fijó el plazo de investigación hasta el 20 de julio de 2026 y dispuso la prohibición de contacto y acercamiento del imputado respecto de ambas personas durante todo ese período.