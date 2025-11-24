Jacobacci: El equipo “Paredon” se quedó con el Desafió a la Meseta 2025

En un exigente circuito de 120 kilómetros, que combinó pruebas de ciclismo, trekking, rapel y otros desafíos de resistencia, se desarrolló con gran éxito una nueva edición de la Eco Travesía – Desafío a la Meseta 2025, una competencia que año a año pone a prueba a deportistas de toda la región.

Este evento, reconocido por su dureza y por el imponente paisaje natural que atraviesa, volvió a convocar a numerosos equipos que se midieron en un recorrido técnico, demandante y de alta intensidad.

Clasificación General

1° – PAREDÓN

Yuliana Nuilcafil

Nicolás Rucal

Manuel Neculqueo

Ceferino Morales

2° – MOLIENDA TANDILIA

Daniel Martínez

Ximena Aguilera

Sebastián Millan

Javier Aguilera

3° – ALTO VALLE JACOBACCI

Raúl Díaz

Diego Méndez

Mario Gil

Valeriana Rojas

La organización destacó el compromiso y el espíritu competitivo de cada uno de los participantes, quienes completaron un recorrido desafiante, marcado por desniveles, tramos técnicos y pruebas combinadas que ponen en valor el deporte de aventura en la región.