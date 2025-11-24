Jacobacci: El equipo “Paredon” se quedó con el Desafió a la Meseta 2025

En un exigente circuito de 120 kilómetros, que combinó pruebas de ciclismo, trekking, rapel y otros desafíos de resistencia, se desarrolló con gran éxito una nueva edición de la Eco Travesía – Desafío a la Meseta 2025, una competencia que año a año pone a prueba a deportistas de toda la región.
Este evento, reconocido por su dureza y por el imponente paisaje natural que atraviesa, volvió a convocar a numerosos equipos que se midieron en un recorrido técnico, demandante y de alta intensidad.
Clasificación General
1° – PAREDÓN
- Yuliana Nuilcafil
- Nicolás Rucal
- Manuel Neculqueo
- Ceferino Morales
2° – MOLIENDA TANDILIA
- Daniel Martínez
- Ximena Aguilera
- Sebastián Millan
- Javier Aguilera
3° – ALTO VALLE JACOBACCI
- Raúl Díaz
- Diego Méndez
- Mario Gil
- Valeriana Rojas
La organización destacó el compromiso y el espíritu competitivo de cada uno de los participantes, quienes completaron un recorrido desafiante, marcado por desniveles, tramos técnicos y pruebas combinadas que ponen en valor el deporte de aventura en la región.