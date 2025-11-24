Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: El equipo “Paredon” se quedó con el Desafió a la Meseta 2025

Ricardo Manrique 3 días ago

En un exigente circuito de 120 kilómetros, que combinó pruebas de ciclismo, trekking, rapel y otros desafíos de resistencia, se desarrolló con gran éxito una nueva edición de la Eco Travesía – Desafío a la Meseta 2025, una competencia que año a año pone a prueba a deportistas de toda la región.

Este evento, reconocido por su dureza y por el imponente paisaje natural que atraviesa, volvió a convocar a numerosos equipos que se midieron en un recorrido técnico, demandante y de alta intensidad.

Clasificación General

1° – PAREDÓN

  • Yuliana Nuilcafil
  • Nicolás Rucal
  • Manuel Neculqueo
  • Ceferino Morales

2° – MOLIENDA TANDILIA

  • Daniel Martínez
  • Ximena Aguilera
  • Sebastián Millan
  • Javier Aguilera

3° – ALTO VALLE JACOBACCI

  • Raúl Díaz
  • Diego Méndez
  • Mario Gil
  • Valeriana Rojas

La organización destacó el compromiso y el espíritu competitivo de cada uno de los participantes, quienes completaron un recorrido desafiante, marcado por desniveles, tramos técnicos y pruebas combinadas que ponen en valor el deporte de aventura en la región.

Next Post

Los Menucos Regionales

La Escuela Municipal de Handball participó de la Copa Andina 2025 en Mendoza

lun Nov 24 , 2025
Alumnos de la Escuela Municipal de Handball, a cargo de los profesores Martín Laurientes y Matías Salaya, viajaron a Mendoza Capital para cumplir el sueño de participar en un torneo de nivel nacional: la Copa Andina de Handball 2025, desarrollada entre el 18 y el 24 de noviembre. La delegación […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias