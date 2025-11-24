La Escuela Municipal de Handball participó de la Copa Andina 2025 en Mendoza

Alumnos de la Escuela Municipal de Handball, a cargo de los profesores Martín Laurientes y Matías Salaya, viajaron a Mendoza Capital para cumplir el sueño de participar en un torneo de nivel nacional: la Copa Andina de Handball 2025, desarrollada entre el 18 y el 24 de noviembre.

La delegación local realizó una destacada presentación. Entre 20 equipos de todo el país, lograron obtener el 10° puesto, un resultado que refleja el crecimiento deportivo y el compromiso de los jóvenes jugadores.

La intendenta Mabel Yauhar acompañó al equipo y expresó su enorme satisfacción por el desempeño y la dedicación del grupo:

“Siento un gran orgullo por todos ustedes. Los veo crecer tanto en esta y otras disciplinas que comenzaron de chiquitos, y con los profesores municipales que tienen puesta la camiseta de una manera increíble. Llevan cada una de las clases con compromiso, pasión y reforzando valores. A los padres, gracias por estar pendientes de cada viaje para que ellos, además de jugar y competir, disfruten.”

Asimismo, la jefa comunal agregó:

“Quiero agradecer al gobernador Alberto Weretilneck y a Nahuel Astuti por cedernos la movilidad; gracias a Martín Laurientes, que hace 25 años me acompaña en handball, y a Matías Salaya”.

El municipio destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible esta experiencia deportiva inolvidable para los jóvenes atletas, quienes regresan motivados para seguir creciendo en la disciplina.