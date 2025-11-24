Uso responsable del agua: hábitos fáciles para esta semana de calor

Ante el pronóstico de altas temperaturas para los próximos días, Aguas Rionegrinas comparte una serie de recomendaciones para promover un uso responsable del agua. Cuidar este recurso resulta esencial durante las jornadas de calor, ya que permite garantizar su disponibilidad para todas las personas cuando más se necesita.

Se recomienda incorporar hábitos simples que hacen la diferencia: regar plantas y jardines temprano por la mañana o al atardecer, utilizar baldes en lugar de mangueras para las tareas de limpieza y verificar si existen canillas goteando o pequeñas pérdidas dentro del hogar. Estas acciones cotidianas ayudan a equilibrar el consumo sin modificar significativamente la rutina.

Asimismo, se aconseja evitar prácticas que incrementan el gasto de manera innecesaria, como lavar autos con la manguera abierta, utilizar agua para barrer veredas o dejar correr la canilla mientras se realizan otras tareas domésticas. Pequeñas acciones de este tipo, repetidas en muchos hogares, incrementan el consumo sin que sea realmente indispensable.

Con cuidados simples y compartidos, la comunidad puede atravesar mejor los días de calor y hacer un uso responsable del agua potable. Para consultas o dudas, Aguas Rionegrinas atiende en el 0800 999 24827 y por WhatsApp al 2920 402808.