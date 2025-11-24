Provincia

Uso responsable del agua: hábitos fáciles para esta semana de calor

Ricardo Manrique 24 horas ago

Ante el pronóstico de altas temperaturas para los próximos días, Aguas Rionegrinas comparte una serie de recomendaciones para promover un uso responsable del agua. Cuidar este recurso resulta esencial durante las jornadas de calor, ya que permite garantizar su disponibilidad para todas las personas cuando más se necesita.

Se recomienda incorporar hábitos simples que hacen la diferencia: regar plantas y jardines temprano por la mañana o al atardecer, utilizar baldes en lugar de mangueras para las tareas de limpieza y verificar si existen canillas goteando o pequeñas pérdidas dentro del hogar. Estas acciones cotidianas ayudan a equilibrar el consumo sin modificar significativamente la rutina.

Asimismo, se aconseja evitar prácticas que incrementan el gasto de manera innecesaria, como lavar autos con la manguera abierta, utilizar agua para barrer veredas o dejar correr la canilla mientras se realizan otras tareas domésticas. Pequeñas acciones de este tipo, repetidas en muchos hogares, incrementan el consumo sin que sea realmente indispensable.

Con cuidados simples y compartidos, la comunidad puede atravesar mejor los días de calor y hacer un uso responsable del agua potable. Para consultas o dudas, Aguas Rionegrinas atiende en el 0800 999 24827 y por WhatsApp al 2920 402808.

Next Post

Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: El equipo "Paredon" se quedó con el Desafió a la Meseta 2025

lun Nov 24 , 2025
En un exigente circuito de 120 kilómetros, que combinó pruebas de ciclismo, trekking, rapel y otros desafíos de resistencia, se desarrolló con gran éxito una nueva edición de la Eco Travesía – Desafío a la Meseta 2025, una competencia que año a año pone a prueba a deportistas de toda […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias